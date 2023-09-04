نتائج البكالوريا التكميلي 2023 سوريا بالاسم من موقع وزارة التربية moed.gov.sy

نتائج البكالوريا التكميلي 2023 سوريا بالاسم من موقع وزارة التربية ، أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا ، بعد أن انتهت من تصحيح إجابات الطلاب المتقدمين للدورة التكميلية وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية. حيث بدأ جميع الطلاب بالبحث عن نتائج البكالوريا الدورة الثانية، والتي أعاد فيها الطلاب امتحاناتهم في عدد من المواد. ولمعرفة كيفية الاستعلام عن نتائج التكميلي في سوريا 2023، وما هي الروابط اللازمة لعملية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية، تابعوا معنا .

نتائج التكميلي سوريا 2023

أعلنت وزارة التربية في سوريا عن صدور نتائج التكميلي سوريا 2023 وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة. حيث انتهى الطلاب من تقديم الامتحانات في المواد الدراسية والتي اختارها الطلاب من ضمن المواد التي لم يجمعوا فيها درجات مناسبة. مما يمنحهم فرصة أخرى لتعديل المجموع عبر الدورة الثانية للامتحانات الثانوية العامة في سوريا.

حيث تعتبر الدورة التكميلية بمثابة فرصة ذهبية للطلاب الذين يريدون تعديل مجموعهم النهائي، وتعديل درجات عدد محدد من المواد. وبالتالي إتاحة الفرصة للحصول على معدل أعلى، الامر الذي يمنحهم إمكانية اختيار تخصص أكاديمي أعلى.

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استخراج نتائج التكميلي سوريا 2023 حسب الاسم اضغط هنا

يمكن استخراج نتائج التكميلي سوريا 2023 حسب الاسم من خلال الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التربية والتعليم في سوريا عبر الرابط التالي moed.gov.sy.

اختر تبويب نتائج الامتحانات.

حدد الفرع الذي درسه الطالب (علمي/أدبي).

اختر المحافظة التي يتبع لها الطالب.

أدخل اسم الطالب الثلاثي

ادخل رقم الطالب.

ثم اضغط على بحث.

خلال ثوان سيتم عرض نتيجة الطالب بالتفصيل.

استخراج نتائج التكميلي سوريا 2023 حسب رقم الاكتتاب





يمكن الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية من خلال الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية عبر الرابط التالي moed.gov.sy.

اختر النتائج الامتحانية.

حدد الدورة الثانية 2023.

حدد الفرع (أدبي-علمي).

أدخل رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

حدد المحافظة التي يتبع لها الطالب.

اضغط على بحث.

خلال ثوان سيتم عرض النتيجة.

نتائج التكميلي سوريا 2023 علمي

أصدرت وزارة التربية نتائج التكميلي سوريا 2023 لطلاب الفرع العلمي. حيث يتعين على الطلاب ادخال البيانات الخاصة بالطالب، ثم تحديد الفرع العلمي، ومن ثم اختيار المحافظة. وبعد ذلك يجب الضغط على زر “بحث” للحصول على نتائج التكميلي في سوريا للعام الدراسي 2023.

نتائج التكميلي سوريا 2023 أدبي

وأردفت الوزارة أنه تم نشر نتائج التكميلي سوريا 2023 أدبي وذلك للطلاب المتقدمين للدورة الثانية، وذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية ومن ثم ادخال معلومات الطالب وتحديد الفرع الادبي. ومن ثم الضغط على زر البحث. وخلال ثوان سيعرض لكم الموقع نتيجة الطالب في البكالوريا الدورة الثانية بالتفصيل في جميع المواد التي قدمها الطلاب في امتحان الدورة.

الاستعلام عن نتائج التكميلي سوريا 2023

إن طريقة الاستعلام عن نتائج التكميلي سوريا 2023 هي كما يلي:

ادخل إلى موقع نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية عبر الرابط التالي moed.gov.sy.

اختر النتائج الامتحانية.

ثم حدد الدورة الثانية 2023.

أدخل المعلومات الخاصة بالطالب مثل (الفرع، والمحافظة، والاسم أو رقم الاكتتاب).

أيضا اضغط على بحث.

خلال ثوانٍ سيتم عرض النتيجة بالتفصيل في جميع المواد.

نتائج التكميلي سوريا 2023 حسب المدرسة

يمكن الحصول على نتائج التكميلي سوريا 2023 حسب المدرسة في كافة المدارس داخل المحافظات السورية. مثل دمشق وحمص وحلب وطرطوس واللاذقية والرقة وادلب وحماة والقامشلي ودير الزور والسويداء والقنيطرة، وكافة المناطق التابعة لها، والمدارس الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم في سوريا.

استخراج نتائج البكالوريا التكميلي عبر تطبيق النتائج الامتحانية

نشرت وزارة التربية تطبيق خاص بالهواتف المحمولة يمكن جميع الطلاب واولياء امورهم من استخراج نتائج البكالوريا الدورة الثانية من خلال الخطوات:

حمل تطبيق النتائج الامتحانية على هاتفك المحمول من خلال الرابط التالي moed.gov.sy.

قم بتثبيت التطبيق على هاتفك.

ثم افتح التطبيق من قائمة التطبيقات.

اختر نتائج البكالوريا التكميلي.

حدد الفرع (ادبي/علمي).

ثم حدد المحافظة التي يتبع لها الطالب.

أيضا أدخل اسم الطالب أو رقم الاكتتاب.

اضغط على بحث ليتم عرض النتيجة مباشرة بالتفصيل.

روابط استخراج نتائج التكميلي سوريا 2023

إن روابط استخراج نتائج التكميلي سوريا 2023 هي كما يلي:

يعتبر موقع وزارة التربية هو المصدر الرسمي لنتائج الثانوية العامة بكافة فروعها من الدورة الثانية. كما يتيح الموقع امكانية الاطلاع على اسماء الناجحين من الطلاب الأوائل على مستوى القطر من خلال الرابط التالي moed.gov.sy.