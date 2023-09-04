محدث بالفيديو || وفاة عاملَيْن بانهيار ترابي في نابلس

توفي عاملان فلسطينيان مساء اليوم الإثنين، جراء انهيار للأتربة في منطقة الجنيد بمدنية نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر إعلامية، بوفاة العاملين سعيد هاني كوني ( 36 عاماً)، أحمد غسان هندومة (32 عاماً)، بعد انتشالهما من مكان الحدث.

وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن عمالًا من بلدية نابلس يتبعون لقسم المياه والصرف الصحي، كانوا يعملون بمنطقة الجنيد، غربي المدينة، انهارت عليهم أتربة وصخور، ما أدى لاحتجاز عددًا منهم تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن طواقم الإنقاذ والإسعاف الفلسطينية التابعة للدفاع المدني والبلدية والهلال الأحمر، هرعت إلى مكان الحادثة وشرعت بأعمال بحث وتفتيش عن العمال وأنقذت ثلاثة عمال كانوا بحالة صحية سيئة.

وفي السياق، أعلن وزير الحكم المحلي عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة؛ للوقوف على تفاصيل حادث الانهيار في نابلس ومحاسبة المتسببين والمقصرين، بينما أعلن رئيس البلدية عن عقد المجلس البلدي لجلسة طارئة بعد قليل.