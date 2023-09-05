شهيد وإصابة خطيرة خلال اقتحام مخيم نور شمس شرق طولكرم

استشهد شاب وأصيب آخر بجروح خطيرة، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق طولكرم، وسط اندلاع اشتباكات ومواجهات عنيفة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب عايد سميح خالد أبو حرب (٢١ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في مخيم نور شمس بطولكرم، كما أصيب آخر بجروح حرجة.

واقتحمت قوات كبيرة للاحتلال برفقة جرافتين عسكريتين المخيم فجر اليوم، وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عددا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على أسطحها.

وتصدى المقاومون لاقتحام الاحتلال للمخيم بالاشتباك والرصاص والعبوات الناسفة، ومواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وفجر المقاومون عبوة ناسفة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية من نوع “دي 9” خلال الاقتحام الواسع لمخيم نور شمس.

وخلفت جرافات الاحتلال دمارًا كبيرًا في المخيم، حيث جرفت الطرق والبنى التحتية وعددًا من المركبات، وفجرت قوات الاحتلال مبنى داخل المخيم.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم طولكرم، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام.

وأعلنت فصائل العمل الوطني في طولكرم الحداد الشامل على روح شهيد فجر الحرية الشاب عايد أبو حرب ابن مخيم نور شمس.