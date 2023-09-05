الباحث صبحة: فشل اقتحامات طولكرم يثبت تطور المقاومة والالتفاف الشعبي حولها

قال الباحث والمختص في الشأن (الإسرائيلي) محمد صبحة إن اقتحام الاحتلال طولكرم ومخيماتها يؤكد أن المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية في تطور، ويثبت أنها حالة ليست عابرة.

وأضاف صبحة أن ما يجري في الضفة هو واقع نشأ وتأصل ولا يزال ممتداً، ويحافظ على نفسه من خلال دراسة عدوه ومعرفة طرق حربه له، ويتقدم من خلال تطوير أساليبه في المقاومة.

وأشار إلى أن الحالة والحاضنة الشعبية تثبت عافيتها، موضحًا أننا "لم نشهد سخطا ولا تذمرا من كثرة الدمار وسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال لدفع الشارع الفلسطيني لأن يلفظ المقاومة ويكشف الغطاء عن المقاومين".

وأشار إلى أنه "في كل مرة ينسحب فيها الاحتلال بعد هجومه، يخرج الناس معبرين عن ثقتهم بالمقاومة والتفافهم حولها".

وأكد على أن الاقتحام الجديد لطولكرم ومخيماتها وبوتيرة أعلى، يفشل من جديد في تحقيق أي من أهدافه.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام بالضفة الغربية تصديها لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس شرق طولكرم، صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: "بقوة الله وتمكينه، تصدى مجاهدونا لاقتحام العدوّ الصهيوني وآلياته في مخيـــم نور شــمس بطولكرم صبيحة اليوم الثلاثاء 5/9/2023م والذي استمرّ لعدة ساعات".

وأضافت: "استخدم المقاتلون في أثناء التصدي الأسلحة الخفيفة والعبوات الناسفة".

واستشهد الشاب عايد سميح خالد أبو حرب (٢١ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في مخيم نور شمس بطولكرم، كما أصيب آخر بجروح حرجة.

وتصدى المقاومون لاقتحام الاحتلال للمخيم بالاشتباك والرصاص والعبوات الناسفة، وفجروا عبوة ناسفة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية من نوع "دي 9" خلال الاقتحام الواسع لمخيم نور شمس.

وخلفت جرافات الاحتلال دمارًا كبيرًا في المخيم، حيث جرفت الطرق والبنى التحتية وعددًا من المركبات، وفجرت قوات الاحتلال مبنى داخل المخيم.