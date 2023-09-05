فان غال يشكك في تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022

شكّك المدرب الهولندي المُخضرم لويس فان غال في استحقاق المنتخب الأرجنتيني التتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، وذلك بعد 9 أشهر من رفع قائد الأرجنتين، ليونيل ميسي، كأس العالم على أرضية ملعب "لوسيل".

وقال فان غال في تصريحات أبرزها الموقع الإلكتروني لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "عندما تقارن بين كيفية تسجيل الأرجنتينيين لأهدافهم، وطريقة تسجيلنا.. وترى لاعبي الأرجنتين يتجاوزون الخطوط الحمراء دون عقاب، فحتما أعتقد أن الأمر برمته كان عبارة عن سيناريو مدبر".

وبسؤاله عن ربط تتويج الأرجنتين بالنظرية التي تقول إن ميسي يجب أن يصبح بطلًا للعالم، أجاب فان غال: "أعتقد ذلك، لكنني قلت ما يكفي".

وقاد فان غال منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم بقطر؛ حيث تمكن من قيادة "الطواحين البرتقالية" إلى ربع النهائي، قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، في مباراة شهدت تنافسًا محتدمًا حتى نهاية وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.

وقدّمت الأرجنتين بعد ذلك عرضًا مميزًا، لتتخطى كرواتيا (3-0) في نصف النهائي، قبل أن تُتوج باللقب بفوزها على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح.

يُذكر أن لويس فان غال رحل عن تدريب منتخب هولندا بانتهاء مشوار منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022، وقد حل مكانه مواطنه رونالد كومان، المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني.