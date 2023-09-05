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مواجهة قوية للأهلي في كأس العالم للأندية 2023

كأس العالم للأندية 2023
كأس العالم للأندية 2023

الرسالة نت

انتهت منذ قليل في مدينة جدة السعودية مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2023 بمشاركة الإيفواري يايا توريه أسطورة مانشستر سيتي، ومناف أبو شقير لاعب اتحاد جدة السابق.

ويشارك في النسخة القادمة التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر، 7 أندية، هي اتحاد جدة (بطل الدوري السعودي)، أوراوا ريد دياموندز (بطل آسيا)، الأهلي المصري (بطل أفريقيا)، ليون المكسيكي (بطل الكونكاكاف)، أوكلاند سيتي (بطل أوقيانوسيا)، مانشستر سيتي (بطل أوروبا)، بجانب بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد.

ويفتتح اتحاد جدة السعودي، منافسات كأس العالم بمواجهة أوكلاند سيتي في الدور الأول يوم 12 ديسمبر/كانون أول.

أما الأهلي المصري فيبدأ مبارياته من الدور الثاني بمواجهة الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وأكولاند سيتي،

أما مانشستر سيتي وبطل أمريكا الجنوبية يلعبان في مونديال الأندية، بداية من نصف النهائي، على أن يقام اللقاء النهائي يوم 22 ديسمبر/كانون أول.

 

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