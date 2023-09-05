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الذهب يعاود ارتفاعه.. إليك أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023
أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

الرسالة نت

الذهب يعاود إرتفاعه.. إليك أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، طرأ على سعر الذهب في مستهل تعاملاته اليوم الثثاء 5 سبتمبر 2023 ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب في أسواق وبورصة الأردن للذهب عن أسعار جرام الذهب أمس الاثنين في نفس السوق والبورصة الأردنية للذهب.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الأردن بالدينار الأردني

الوحدة  دينار أردنى     دولار أمريكى

أسعار الذهب عيار 24 44.21 دينار   $62.36

سعر الذهب عيار 22   40.53 دينار   $57.16

أسعار الذهب عيار 21 38.69 دينار   $54.57

أسعار الذهب عيار 18 33.16 دينار   $46.77

سعر الذهب عيار 14   25.79 دينار   $36.38

سعر الذهب عيار 12   22.11 دينار   $31.18

أسعار أوقية الذهب      1،375 دينار   $1،939

أسعار جنيه الذهب      309.50 دينار $436.53

أسعار كيلو الذهب      44،213 دينار $62،360

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متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الأردن بعملة دينار أردنى

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

4 سبتمبر       44.20 38.68 33.15 25.79 22.10

3 سبتمبر       44.24 38.71 33.18 25.81 22.12

2 سبتمبر       44.24 38.71 33.18 25.81 22.12

1 سبتمبر       44.25 38.72 33.19 25.81 22.13

31 أغسطس    44.25 38.72 33.18 25.81 22.12

30 أغسطس    44.28 38.74 33.21 25.83 22.14

29 أغسطس    44.20 38.67 33.15 25.78 22.10

28 أغسطس    43.78 38.31 32.84 25.54 21.89

27 أغسطس    43.68 38.22 32.76 25.48 21.84

26 أغسطس    43.68 38.22 32.76 25.48 21.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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