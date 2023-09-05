القيادي أبو كويك: شعبنا لن يصمت على جرائم الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات

أكد القيادي في حركة (حماس) حسين أبو كويك، أن الشعب الفلسطيني لن يصمت على جرائم الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات كما جرى مؤخراً في القدس والخليل.

وقال أبو كويك، إن تعرض النساء الفلسطينيات في مدينه الخليل للاعتداء والتعرية، وكذلك الاعتداء على الفتاه الفلسطينية، في باب حطة بالقدس المحتلة، يعبر عن العقلية الصهيونيه العنصرية وعن الأخلاق الهابطة لجنود الاحتلال.

وأضاف أن ما ترتكبه قوات الاحتلال يعبر عن التوجه الإجرامي للحكومة الصهيونيه المتطرفة ضد أبناء وبنات شعبنا.

وشدد القيادي أبو كويك على شعبنا الفلسطيني لن يسكت التطاول والإسفاف الإجرام والاستخفاف بكل المحرمات والقيم الدينية الإنسانية.

وأوضح أن شعبنا الفلسطيني مصمم على السير في طريق الانعتاق الاحتلال وتحرير أرضه ومقدساته، والخلاص من الشرذمه الحاقدة.

وأشار أبو كويك إلى أن الاحتلال سيجد أبناء شعبنا الفلسطيني يتصدون له ولقذارته واوساخه، لأنه لا خلاص للفلسطينيين ولا كرامة الا بالتخلص من الاحتلال المجرم.