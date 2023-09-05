نتائج التكميلي سوريا 2023 بالاسماء من موقع وزارة التربية moed.gov.sy ... بدأ البحث أكثر فأكثر عن نتيجة البكالوريا التكميلي الدورة الثانية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تم اعتماد النتائج قبل أن يتمكن الطلاب والطالبات من التعرف عليها بالطريقة الرسمية، وتجد الإشارة إلى أنه لن يتم إعلان النتائج على هذه المنصة إلا بعد إعلان أسماء أوائل الطلبة في امتحان البكالوريا سوريا.





نتائج البكالوريا التكميلي سوريا 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية منذ فترة قصيرة عن صدور نتائج الامتحانات التكميلية لعام 2023 في جميع الفروع، وبلغ عدد المتقدمين للدورة الثانية 101960 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 79002 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 77.84%، وسيتم نشر جميع الاحصائيات المتعلقة بنتائج البكالوريا سوريا في رابط المقال التالي:

حيث تعتبر الدورة التكميلية بمثابة فرصة ذهبية للطلاب الذين يريدون تعديل مجموعهم النهائي، وتعديل درجات عدد محدد من المواد. وبالتالي

نتائج البكالوريا التكميلي 2023 سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب موقع وزارة التربية moed.gov.sy

كيفية معرفة نتائج البكالوريا السورية

تنشر وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا 2023 بأسماء الطلاب عبر موقعها الرسمي، وتؤكد الوزارة أنه تم التحقق من نتائج الكلاب بدقة عالية وتم تشكيل لجان تصحيح لضمان حقوق جميع الطلاب.

الخطوات كتالي:

اتبع رابط وزارة التربية السورية

انقر على حقل نتائج الامتحانات

تحديد نتائج البكالوريا الدورة الاولي 2023

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