وفد من السلطة يزور الرياض لبحث اتفاق التطبيع مع (إسرائيل)

من المتوقع أن يزور وفد فلسطيني يترأسه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ الرياض اليوم لبحث اتفاق التطبيع المحتمل مع (إسرائيل).

ولفتت صحيفة "العربي الجديد"، إلى وفد السلطة سيبحث ممارسة ضغط سعودي على (إسرائيل) كي تقدم مرونة تجاه القضية الفلسطينية وتنازلات للفلسطينيين، مقابل موافقتهم على التطبيع السعودي (الإسرائيلي).

وأوضحت الصحيفة، أن مطالب السلطة تتمثل في نقل أجزاء من المنطقة المصنفة (ج) إلى السيطرة المدنية التابعة للسلطة، بالمقابل الموافقة على فتح القنصلية الأميركية في القدس، من أجل استئناف مفاوضات الحل الدائم مع الاحتلال برعاية أمريكية.

وفي ذات السياق، قالت مصادر فلسطينية لـ"الشرق"، إن الوفد الفلسطيني يضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي للرئاسة، مجدي الخالدي.

وأوضحت المصادر أن الوفد سيلتقي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وعدداً من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات السياسية في المنطقة.

ويتزامن وصول الوفد الفلسطيني إلى الرياض مع زيارة يقوم بها "بريت ماكجورك" منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المستشار الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن ترافقه مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى "باربا ليف".

وتعتبر الإدارة الأميركية أنه في حال حقق الجانب الفلسطيني مكسبا من اتفاق تطبيع علاقات السعودي (الإسرائيلي)، فإن من شأن ذلك أن يسهل حصول الإدارة على دعم أعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي لأجزاء أخرى في صفقة أمنية عسكرية بين الولايات المتحدة والسعودية تشمل حلفا دفاعيا بينهما وبرنامجا نوويا مدنيا في السعودية.

وفي حال عارض الجانب الفلسطيني الصفقة، أو انتقدها فإنه سيكون من الصعب إقناع سيناتورات ديمقراطيين بتأييد الصفقة.

وكان رئيس الحكومة (الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو، قد أعلن مؤخرا أنه يرفض تقديم تنازلات للجانب الفلسطيني وأنه خلال الاتصالات مع الولايات المتحدة والسعودية لم يُطرح الموضوع الفلسطيني بشكل جدي.

والأسبوع الماضي، التقت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، باربارة ليف، مع وفد من السلطة، ضم كل من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وماجد فرج مدير المخابرات العامة، ماجد فرج، ومستشار الرئيس الفلسطيني، مجدي الخالدي.