ارتفاع مستمر.. طالع أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، طرأ على سعر الذهب في مستهل تعاملاته اليوم الثثاء 5 سبتمبر 2023 ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب في أسواق وبورصة الأردن للذهب عن أسعار جرام الذهب أمس الاثنين في نفس السوق والبورصة الأردنية للذهب.

سعر الذهب اليوم في الأردن اليوم

الذهب دينار أردني بالدولار الأمريكي

عيار 22 ٤٠٫٢٢٨ د.أ.‏ $56.81

عيار 21 ٣٨٫٤٠٠ د.أ.‏ $54.23

عيار 18 ٣٢٫٩١٤ د.أ.‏ $46.48

عيار 14 ٢٥٫٦٠٠ د.أ.‏ $36.15





متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الأردن بالدينار الأردني

الذهب يعاود ارتفاعه.. إليك أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

الوحدة دينار أردنى دولار أمريكى

أسعار الذهب عيار 24 44.21 دينار $62.36

سعر الذهب عيار 22 40.53 دينار $57.16

أسعار الذهب عيار 21 38.69 دينار $54.57

أسعار الذهب عيار 18 33.16 دينار $46.77

سعر الذهب عيار 14 25.79 دينار $36.38

سعر الذهب عيار 12 22.11 دينار $31.18

أسعار أوقية الذهب 1،375 دينار $1،939

أسعار جنيه الذهب 309.50 دينار $436.53

أسعار كيلو الذهب 44،213 دينار $62،360

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الأردن بعملة دينار أردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

4 سبتمبر 44.20 38.68 33.15 25.79 22.10

3 سبتمبر 44.24 38.71 33.18 25.81 22.12

2 سبتمبر 44.24 38.71 33.18 25.81 22.12

1 سبتمبر 44.25 38.72 33.19 25.81 22.13

31 أغسطس 44.25 38.72 33.18 25.81 22.12

30 أغسطس 44.28 38.74 33.21 25.83 22.14

29 أغسطس 44.20 38.67 33.15 25.78 22.10

28 أغسطس 43.78 38.31 32.84 25.54 21.89

27 أغسطس 43.68 38.22 32.76 25.48 21.84

26 أغسطس 43.68 38.22 32.76 25.48 21.84

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