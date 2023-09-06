كتائب القسام تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال بجنين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، أن مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الخاصة المقتحمة لمخيم جنين.

جاء ذلك في أعقاب اكتشاف المقاومة الفلسطينية قوة خاصة إسرائيلية خلال اقتحامها مخيم جنين، وجرى استهدافها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

ودفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المخيم، واقتحمت منزل المواطن إبراهيم نغنغية، قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى مراكز الاعتقال.

وتواصل عمليات المقاومة في الضفة الغربية تصاعدها خلال الفترة الأخيرة، ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" أمس، 28 عملاً مقاوماً، أبرزها 9 عمليات إطلاق نار، و محاولة طعن، وتفجير عبوات ناسفة في 4 مناطق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.