الكتلة الإسلامية والأطر الطلابية بجامعة بيرزيت ينظمون وقفة انتصار للحرائر ووفاء للشهداء

نظمت الكتلة الإسلامية والحركة الطلابية ومجلس الطلبة في جامعة بيرزيت وقفة، انتصارًا للحرائر ووفاءً للشهداء، اليوم الأربعاء.

ورفع الطلبة المشاركون في الوقفة لافتاتٍ خُط عليها شعاراتٍ مناصرة للحرائر الفلسطينياتٍ وللأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وشدّدوا على تضامنهم مع الأسرى الفلسطينيين وإسنادهم لمعركتهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الطلبة أن مساس الاحتلال بالحرائر جريمة لا يمكن السّكوت عنها ولا يمكن تجاوزها بأي حالٍ من الأحوالِ.

وكانت حركة “حماس” قد أكدت أن ما كشفت عنه تقارير إعلامية، من إقدام قوات الاحتلال الصهيوني، على انتهاك حرمات بيوت أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة الخليل، بما يشمل اقتحام المنازل، وترويع الآمنين، وكشف سِتر حرائر شعبنا تحت تهديد السلاح والكلاب البوليسية؛ يؤكّد من جديد، أننا أمام كيان مارق عن كل الأعراف والقيم الإنسانية، متجرِّد من الالتزام بأيٍّ من القوانين الدولية التي تحمي الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وفي سياقٍ آخر، أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أنهم سيتم الشروع بالإضراب يوم الخميس الموافق 14/09/2023، وذلك رداً على قرار الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير تقليص زيارات الأسرى.

وأكد مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس القيادي زاهر جبارين في وقتٍ سابقٍ، بأن معركة الأسرى إن اشتعلت لن تبقى داخل أسوار السجون الصهيونية، وستنتقل إلى الضفة والقدس وأراضي الداخل المحتل وسيكون لها تداعيات إقليمية.