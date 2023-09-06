رفضاً لأسرلة التعليم.. أولياء الأمور: الإضراب مستمر لمدارس جبل المكبر

أعلنت لجنة أولياء الأمور المركزية لمدارس جبل المكبر في مدينة القدس، عن الاستمرار في الإضراب الشامل والمفتوح لمدارس جبل المكبر دون استثناء؛ احتجاجاً على أسرلة التعليم ومحاولة فرض المناهج الإسرائيلية.

وأوضحت اللجنة على صفحتها في فيسبوك، أن الإضراب يأتي رداً على تعنت بلدية الاحتلال في القدس، وتهميشها لمطالب أهالي جبل المكبر وممثليها، والإصرار على فتح المدرسة التكنلوجية الثانوية على نظام المنهاج الإسرائيلي "البجروت".

وأكدت أن طلاب مدرسة السواحرة الثانوية للبنين، بحاجة ماسة لهذا المبنى، الذين تركوا دون مبنى يأويهم لإكمال مسيرتهم التعليمية والتربوية.

وأشارت إلى أن الإضراب والوقفات الاحتجاجية، أمام المبنى الجديد في حي الجعابيص، حتى نيل المطالب المشروعة بعزة وكرامة.

وتضم الخطوات الاحتجاجية، التوجه إلى القضاء لإغلاق هذا الملف بالسرعة الممكنة.

ولفتت اللجنة في تصريح الليلة الماضية، أن الإضراب سيشمل المدارس كافة في مدينة القدس، بما في ذلك المدارس الخاصة، في حال استمرار تعنت بلدية الاحتلال وعدم الاستجابة لمدارس الجبل والقدس.

وتسعى "إسرائيل" من خلال رصد الأموال الطائلة، إلى تهويد المناهج والمدارس العربية بمدينة القدس، في محاولة منها لأسرلة عقول الطلبة الفلسطينيين وتجريدهم من هويتهم الوطنية.

ويُعاني قطاع التعليم في مدينة القدس منذ احتلالها عام 1967، من عدّة مشكلات مفصليّة تقف عائقًا أمام تطوّره، وتُضيّق الخنِاق عليه، ولعلّ أبرز ما يواجهه هذا القطاع، هو محاولات منظمة لتهويد المناهج في إطار السعي لفرض وقائع جديدة على الأرض؛ لصالح "إسرائيل".