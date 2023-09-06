حقوقية سعودية للرسالة: تطبيع النظام إهانة وتنكيل بإرادة الشعب السعودي

وصفت د. حصة الماضي الناشطة السياسية والحقوقية في السعودية، تطبيع النظام السعودي مع الاحتلال، بأنه إهانة وتنكيل بإرادة الشعب في المملكة.

وقالت الماضي لـ"الرسالة نت"، إنّ هذه الخطوة لم تكن مستغربة في ضوء المسار الذي بدأ ببعض الأدوات في الخليج، والمعروف بأنها كانت ستنتهي بإجراءات من النظام تفضي في المحصلة للتطبيع.

وأكدّت أن هذا التطبيع هو فقط لضمان بقاء النظام ومستقبله، ولا علاقة أو مصلحة للشعب السعودي في هذا التطبيع.

وأوضحت أن السلطة الفلسطينية ذهبت لتعبئ خزينتها على حساب القضية والمبادئ، وهي التي باعت أساسا هذه القضية في اتفاق أوسلو، الذي كان أول مبضع في جسد القضية، وأول مبرر لهذه الدول بالتطبيع.

وذكرت الماضي، أن هذا المسار سيفشل، وأن هذه الدول لن تحقق ما تصبوا إليه، وأن الشعب الفلسطيني لا بد أنّ يحقق انتصاره بإذن الله قريبا، في ظل تمسكه بحقوقه.

وكشف موقع "واللا" العبري، عن مصادر أميركية وفلسطينية إن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، سيزور السعودية الأسبوع الحالي، حيث سيلتقي وفد من السلطة الفلسطينية للتباحث حول ما قد يحصل عليه الفلسطينيون في إطار اتفاق تطبيع علاقات بين إسرائيل والسعودية.

وغادر وفد من السلطة برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، الرياض، بعد زيارة لها يوم أمس، التقى فيها مسؤولين كبار محليين وأمريكيين للبحث في المسائل المتعلقة بالمطالب الفلسطينية بشأن اتصالات تطبيع السعودية مع إسرائيل بوساطة الولايات المتحدة، بحسب صحيفة القدس الفلسطينية.

وأدانت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، "بأشد العبارات المفاوضات الجارية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى صفقة تؤدي إلى التطبيع مع كيان العدو الصهيوني على حساب قضية فلسطين وشعبها ومقدسات الأمة فيها".