مقال: مملكة يشع تهاجم كل قطعة أرض فلسطينية، بعنف محسوب ومنظم

لا تنخدعوا بغباء الوزراء المحرج واستهتارهم بالمواطنين وانهيار أجهزة الدولة: كل هذا ينطبق على حدود الخط الأخضر. في الضفة الغربية، يدق التخطيط والتنسيق والبصيرة، كما هو الحال دائما، مثل ساعة ألمانية فاخرة. التعاون والتناغم بين السلطات والمواطن مثالي، ورفاهيته في مقدمة أولوياتها. الرفاهية اليهودية. أي أن المستوطن، من الناحية القانونية، فرع شخصي للدولة يعيش خارج حدودها.

إن جهل الحكومة ونفاقها وتعتيمها وإخفاقاتها الاقتصادية يكمل المعسكر الليبرالي العسكري الذي يجب على الحكومة أن تسقطه حتى قبل الانتخابات المقبلة. وحتى لو جرت انتخابات حرة، فإن الحكومة تنجح بالفعل في مهمتها العليا والملحة: تسريع عملية ضم الضفة الغربية، باستثناء الجيب “أ” للفلسطينيين، واستكمال نهب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. النقب والجليل بدعم من أعضاء الكنيست من المعارضة. وطرد الأحزاب العربية من الكنيست هو الخطوة التالية.

لا يمانع الوزيران بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير في الظهور كمهرجين في عيون الشماليين، طالما أنهما لا يقفان في طريق الترويج لـ “خطة الحسم”: أن الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر يستسلمون ويقبلون إلى الأبد وضعهم الأدنى، أو يتم “ترحيلهم طوعا” إلى الخارج، أو القتل الجماعي إذا كانت إساءة بن غفير للسجناء الفلسطينيين جزءا من الخطة.

باعتبارها ملكية محسوبة ومنظمة، تهاجم مملكة (يشع) مجلس يشع (بالعبرية اختصار للكلمات يهودا، شمرون) (أي الضفة الغربية وسابقا غزة). كل قطعة أرض فلسطينية، أكثر من أي وقت مضى. التقارير الميدانية عن العنف اليهودي متاحة للمهتمين كل يوم وبتكرار مؤلم، مع صور عائلة كلاغ وهم يدمرون ويبتسمون، ويقتلعون ويبتسمون، ويخيفون الأطفال ويبتسمون. الإدارة المدنية، قسم المستوطنات، الرعاة العبرانيون، الشباب ذوو الشعر المستعار وحراسهم المسلحون – سواء كانوا مليشيات خاصة بتشجيع رسمي أو جنود – يسرعون حملاتهم الروتينية للتدمير والإرهاب في الأراضي الفلسطينية. كل ما تبقى هو تخمين ما هو مخطط له في الظلام، والكشف.

هدف الحكومة هو مواصلة ما فعلته أسلافها منذ عام 1967 ورشوة مئات الآلاف من الإسرائيليين الآخرين لانتهاك القانون الدولي والانتقال إلى المستوطنات. أي إلى دولة الرفاهية اليهودية الوحيدة. ومع المكاسب الشخصية يأتي الدعم السياسي. إن التطوير الاقتصادي والاجتماعي في مرحلة الانتقال إلى المستوطنات، على حساب الفلسطينيين، وضرورة الحفاظ عليها، ساهم في خلق موقف عنصري لدى عامة الناس، وليس فقط بين المقتنعين بالقدوس تبارك وتعالى. اختارهم لتحقيق سند الملكية من خلال التوقيع عليه. وهذا ليس حق في الحياة يتجاوز الحق في حرية التنقل.

بالنسبة للجيش الإسرائيلي والشاباك، وليس فقط لبن غفير، فإن حق اليهود في الحياة مرادف لـ “حقهم” في طرد المزيد من الفلسطينيين من منازلهم، بموافقة المحكمة أو بدونها، وجعلهم عطشى، ومنعهم من البناء، يزرعون ويحرثون ويسجنون أولئك الذين يعيشون في قطاع غزة يتضاعفون ويتقلصون ويحاصرون (داخل إسرائيل أيضًا).

ولا يتدخل أبناء قوة كابلان، وعلى رأسها “إخوة السلاح”، في هذا الأمر. وحتى لو كان بعضهم يفهم أن الانقلاب الدكتاتوري مرتبط بمشروع مصادرة المستوطنات وعملياته اليوم، إلا أنهم ما زالوا لا يملكون القوة السياسية والرعاية والمعرفة والشجاعة للتحرك ضده. وليس أكثر من ذلك فهو يشبه إلى حد كبير التراث الصهيوني الذي تربوا عليه ويفتخرون به وما زال.