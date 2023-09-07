استطلاع: تراجع حاد في مستوى الشعور بالأمن الشخصي بين (الإسرائيليين)

استطلاع للرأي العام (الإسرائيلي) أجرته صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من بنيامين نتنياهو بمناسبة انعقاد “مؤتمر الحكم والأمن الشخصي في إسرائيل”.

أظهر الاستطلاع تراجع كبير في مستوى الشعور بالأمن الشخصي بين الإسرائيليين في العام الأخير.

كما أظهر الاستطلاع عن عدم رضا المجتمع (الإسرائيلي) من أداء حكومة اليمين المتطرف، وعن عدم الرضا من أداء وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن جفير في موضوع الأمن الشخصي والسلطة في البلاد.

(68%) من المستطلعة آرائهم قالوا إن ايتمار بن جفير لم يفي بالوعود التي رفعها في دعايته الانتخابية بإعادة الشعور بالأمن الشخصي لمواطني إسرائيل، وفي موضوع مكافحة الجريمة، وخيبة الأمل كانت أكبر بين المزارعين حيث وصلت النسبة إلى (82%).

55% من المستطلعة آرائهم قالوا إن شعورهم بالأمن الشخصي ضعف وضعف جداً، وهذا تراجع كبير مع العام الماضي حيث كانت النسبة 41%، وعن الشعور بالأمن الشخصي في الوسط العربي، ربع المستطلعة أراءهم قالوا إن شعورهم بالأمن الشخصي ضعف بشكل كبير، وهذا أربع مرات أكثر عن العام الماضي.

وعن الأمن الداخلي الذي كان موضوعاً مركزياً في الانتخابات الأخيرة، غالبية المستطلعة آرائهم عبروا عن عدم الرضا من تعامل الحكومة مع قضايا الأمن المختلفة، (80%) عبروا عن عدم رضاهم من التعامل مع السلاح غير القانوني، و(81%) عبروا عن عدم رضاهم عن التعامل الحكومي مع العنف في الشوارع.

(76%) غير راضون عن التعامل مع العنف ضد النساء، و(78%) عبروا عن عدم الرضا في التعامل مع السيطرة على أرضي الدولة، وعدم الرضا عن التعامل مع الجريمة في القطاع الزراعي (79%)، وعدم الرضا في التعامل مع عمليات الابتزاز والخاوات (80%)، في الوسط العربي الذي يعاني من انتشار السلاح غير الشرعي، 93% من المستطلعة آرائهم قالوا إنهم غير راضون عن أداء الحكومة في هذا الجانب.

غياب الأمن الشخصي يؤثر على تحرك ونشاط المواطنين في الأماكن العامة، وعلى الشوارع في المناطق المفتوحة، (52%) من المستطلعة آرائهم يخشون السياقة في منطقة النقب والجليل، وفي مناطق القرى العربية، (21%) لا يسمحون لأبنائهم الخروج في الظلام، و(18%) يخشون الخروج في الظلام في ماكن سكنهم.

وعن أعمال الابتزاز والخاوات، (16%) من أصحاب المصالح التجارية قالوا إن أعمال الابتزاز والخاوة تؤثر على شكل قراراتهم التجارية في المرحلة الأخيرة، في الوسط العربي (33%) قالوا إن أبنائهم لا يخرجون في الظلام من منازلهم، و(44%) قالو إنهم لا يخرجون في الليل في مناطق سكنهم.

وعلى أي جهات يعتمد (الإسرائيليون) في موضوع الأمن الشخصي، أظهر الاستطلاع عدم الثقة في الشرطة الإسرائيلية في حالات الجريمة الزراعية وعمليات الابتزاز والخاوات، حيث قال (25%) من المستطلعة آرائهم من اليهود إنهم يثقون في الشرطة، (61%) حرس الحدود، (75%) جهاز الشاباك، و(81%) قالو ا أنهم يثقون أكثر في الجيش.

أما في الوسط العربي، (18%) قالوا إنهم يثقون بالشرطة الإسرائيلية، (11%) يثقون بحرس الحدود، (22%) يثقون بجهاز الشاباك، و (26%) يثقون بالجيش.