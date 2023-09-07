“شرعنة” 3 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

وقع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، على أمر يعرف الاختصاص القضائي لمستوطنات “أبيجيل” و”عسهئيل” “وبيت حغولاه” في الضفة الغربية، الأمر الذي سيمكن من استيطانها بحجج “قانونية”.

ووافقت حكومة العدو برئاسة “بنيامين نتنياهو” والوزير “بتسلئيل سموتريش” على المستوطنات الثلاث، وبعد توقيع المرسوم، قال “سموتريش”، “تحدث أشياء عظيمة في مشروع الاستيطان، والحكومة تروج لسياسة يمينية وصهيونية وقومية، ترى في تطوير المستوطنات في الضفة الغربية مكسبًا لإسرائيل”.

“شرعنة” المستوطنات الثلاث تمت المصادقة عليه من قبل مجلس حكومة العدو كجزء من ترتيب المستوطنات التسع بقيادة “نتنياهو” و”سموتريتش”.

الهدهد