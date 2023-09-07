منظمة التعاون الإسلامي تدين جريمة تعرية 5 فلسطينيات بالخليل

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، ما تناولته وسائل الإعلام بشأن جريمة التنكيل التي تعرضت لها خمس سيدات فلسطينيات في مدينة الخليل من قبل مجندات (إسرائيليات) بالاعتداء عليهن، وإجبارهن على خلع ملابسهن.

وجددت المنظمة في بيان وصل "الرسالة نت"، دعوتها المنظمات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها من خلال الضغط على (إسرائيل)، لوقف انتهاكاتها اليومية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية وملاحقتها قانونيًا وجنائيًا لدى الهيئات الدولية المختصة.

وأثار تحقيق مشترك لمنظمة "بتسيلم الإسرائيلية" وصحيفة "هآرتس"، يروي تفاصيل ليلة مرعبة عاشتها عائلة فلسطينية في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، غضبًا شعبيًا واسعًا.

وكشف التحقيق عن تنكيل مجندات بخمس سيدات وإجبارهن على خلع ملابسهن، بعد اقتحام نحو 50 جنديًا لمنزل عائلتهن خلال ساعات فجر العاشر من الشهر الماضي.