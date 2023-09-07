الأمم المتحدة تحث (إسرائيل) على التحقيق في تعرية 5 نساء قسريًا بالخليل

دعت الأمم المتحدة، سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) إلى إجراء تحقيق في التعرية القسرية لخمس نساء فلسطينيات في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة خلال مداهمة مبنى سكني.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحافي: "سنقف ضد أي شكل من أشكال العقاب الجماعي".

وأضاف حق: "يجب النظر في حادث قيام مجندات إسرائيليات بإجبار 5 نساء فلسطينيات على الخضوع لتفتيش جسدي وهن عاريات تحت تهديد الكلاب، والتحقيق فيه بدقة".

ونشرت منظمة "بتسيلم" تقريرا يسرد تفاصيل الواقعة التي حدثت في 10 تموز/ يوليو الماضي، وطالت 4 نساء وفتاة.

ويستند التقرير إلى شهادة النساء أنفسهن، فيما أثارت الواقعة ردود فعل غاضبة، حيث أدانتها جهات فلسطينية رسمية ونقابية وفصائلية.