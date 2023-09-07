نقابة الـأطباء للرسالة: إغلاق مستشفيات الضفة وتسليم مفاتيحها الأحد

قال رمزي أبو اليمن المتحدث باسم نقابة الأطباء في فلسطين، إنّ النقابة متجهة لإغلاق جميع المستشفيات في الضفة الغربية وتسليم مفاتيحها يوم الأحد القادم؛ ردا على تجاهل الحكومة ووزارة الصحة لمطالب الأطباء.

وأوضح أبو اليمن في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ الوزارة ترفض الاستجابة لمطالب الكوادر الطبية بتأمينها في المناطق التي تتعرض لاجتياحات بشكل دوري، وقال: "هناك إصابات وشهداء بشكل شبه يومي، واجتياحات لمدن، ولا يوجد كادر طبي كافي للتعامل معها، والوزارة لم تحرك ساكنًا في الأمر".

يذكر أن المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة نابلس، لا يوجد فيها مستشفى حكومي، باستثناء عيادة صغيرة يديرها طبيب واحد فقط، رغم أنها من المناطق التي تتعرض لهجوم دوري من المستوطنين.

وأضاف أبو اليمن" هذه إحدى المناطق التي تتعرض لاجتياحات واعتداءات يومية، دون توفير كادر طبي يتعامل معها".

وأوضح أن هذه واحدة من الأسباب الأخرى، من بينها ترك الطبيب فريسة للهجوم والتشهير، دون أي دور لحمايته من الوزارة أو الحكومة".

وتابع أبو اليمن: "الوزارة تتعامل مع الإضراب وكأنه في الصومال، ولا تتعامل مع مشاكلنا ولا همومنا، ولا أي شيء يحقق للطبيب أدنى حق من حقوقه".

وأوضح أن النقابة تتابع التطورات، بعدما بدأت بخطواتها الاحتجاجية؛ التي تضمنت إغلاق أقسام الطوارئ يوم أمس الأربعاء، وستواصل إجراءاتها وصولا لتسليم مفاتيح المستشفيات يوم الأحد المقبل للحكومة.

وتساءل: "لمصلحة من يترك المواطن دون طبيب يداويه في المناطق الساخنة؟، ولمصلحة من يترك الطبيب فريسة بعدما ينقذ حياة المواطن؟"