مواصفات ساعة Xiaomi القادمة

هل أنت مُهتم بالحصول على ساعة ذكية Xiaomi؟ إذا أنت في المكان الصحيح، تابع قراءة هذه المادة لتتعرف على الساعة الذكية الجديدة التي ستكشف شاومي.

زودت الشركة المصنعة لساعة Xiaomi Watch طرازها الجديد، والذي حمل اسم Xiaomi Watch S3، ببطارية أكبر من تلك الموجود في الطراز القديم، إلى جانب خاصية تتعلق بالأقمار الصناعية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن ساعة Xiaomi Watch S3 الجديدة ستكون شبيهة من حيث التصميم بساعات Xiaomi Watch S2 لكنها ستحصل على هيكل أكثر متانة ومقاوم للماء والغبار.

وستأتي الساعة بهيكل دائري الشكل وزنه 49 غرامًا، مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وستجهّز بشاشة AMOLED بمقاس 1.45 بوصة دقة عرضها 466/326 بيكسل تقريبا.

وستحصل Xiaomi Watch S3 على تطبيقات لمراقبة النشاط البدني للمستخدم وعدد الخطوات التي يمشيها يوميا، وتطبيقات لمراقبة لقياس معدلات النبض ونسبة الأكسجة في الدم.

وستجهّزها Xiaomi بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية أكبر من تلك الموجودة في ساعات Watch S2، وستكون سعة البطارية 520 ميلي أمبير على الأغلب.