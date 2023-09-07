الأردن: افتتاح سفارة غينيا الجديدة بالقدس خطوة مرفوضة

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي، اليوم الخميس، أن افتتاح سفارة لبابوا غينيا الجديدة، في مدينة القدس، خطوة مرفوضة، وتمثل خرقاً صارخاً وجسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأدان المجالي، في بيان له، قيام دولة بابوا غينيا الجديدة، بفتح سفارة لها في مدينة القدس، مؤكداً أن أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية، تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس، أو مركزها القانوني تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، على أن تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والوصول إلى حل عادل ودائم يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.

وأعلنت بابوا غينيا الجديدة الثلاثاء، عن فتح سفارتها لدى "إسرائيل" في مدينة القدس، لتصبح خامس دولة لها بعثة دبلوماسية كاملة في المدينة التي يمثل وضعها إحدى أكثر القضايا حساسية في الشرق الأوسط.

والغالبية العظمى من الدول التي لها وجود دبلوماسي رسمي لدى الاحتلال، تستقر بعثاتها الدبلوماسية في "تل أبيب"، باستثناء الولايات المتحدة وكوسوفو وغواتيمالا وهندوراس التي نقلت سفاراتها إلى القدس.

وفي16 من شهر أغسطس/ آب الماضي، قال وزير الخارجية (الإسرائيلي) إيلي كوهين، إن باراغواي، ستنقل سفارتها من مدينة "تل أبيب" إلى القدس، خلال العام الحالي.