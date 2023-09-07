المرابطة خويص تدعو لشد الرحال للأقصى لحمايته من اقتحامات المستوطنين

دعت المرابطة المقدسية خديجة خويص، إلى الرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك، لحمايته من اقتحامات المستوطنين، والتي يجري التخطيط لها الأسبوع المقبل.

وقالت خويص إن "الفترة القادمة هي فترة عصيبة على المسجد الأقصى، في ظل موسم الأعياد اليهودية، وما يتبعه من مخططات خطيرة للمستوطنين".

وتابعت: "لابد من تكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، حتى يظل عامراً بأهله لحمايته وإفشال مخططات الاحتلال".

وشددت على أنه "لا عذر لأي مسلم قادر على الرباط بالأقصى ولا يأتي في ظل هذه الهجمة الشرسة، التي يتعرض لها المسجد من المستوطنين".

وتواصلت الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في إحياء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك ضمن حملة “الفجر العظيم” غدًا الجمعة، للتصدي لمخططات الاحتلال وتدنيس المستوطنين لباحاته، مع قرب الأعياد اليهودية.

وأكدت الدعوات على ضرورة النفير إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملة الفجر العظيم، لحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين التي تهدده بشكلٍ كبير.

وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع تجهيز جماعات الهيكل المزعوم لأكبر حشدٍ للمستوطنين للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، مستغلين موسم الأعياد اليهودية الذي سينطلق منتصف سبتمبر/ أيلول الحالي.

وتحاول جماعات الهيكل خلال الأعياد اليهودية، فرض وقائع جديدة في القدس، من خلال أداء المستوطنين طقوسًا تلمودية، أبرزها الصلوات والدعاء والصوم وذبح القرابين والنفخ في البوق وغيرها.

ويكثف الاحتلال من حملات الاستدعاء والتحقيق وملاحقة المرابطين والمرابطات ونشطاء مدينة القدس المحتلة، بهدف ترهيبهم وتهديدهم بعدم مواجهة الاقتحامات أو التحريض على الدفاع عن الأقصى والرباط فيه.