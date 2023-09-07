هل تشعر بالضيق والقلق حين تبتعد عن هاتفك؟.. قد تكون مصابا بـ (النوموفوبيا)

يعرف للرهاب أو "الفوبيا" أنواع عديدة حيث يعاني البعض من رهاب المرتفعات أو الأماكن الضيقة، فيما لا يستطيع آخرون الاقتراب من الحشرات أو بعض الحيوانات الأليفة أو حتى رؤية الدم، لكن بالنسبة لآخرين قد يتسبب الابتعاد عن الهواتف بأعراض مشابهة.



وكشفت دراسة حديثة أن البعض يتعرضون لشعور بالقلق والتوتر بقدر قد يتعدى المستويات الطبيعية، حين يبتعدون عن هواتفهم أو ينقطع عنهم الاتصال بشبكة الإنترنت لفترة من الزمن.

وهذه الحالة تعرف باسم "نوموفوبيا"، وهي اختصار لـ "الرهاب من الهاتف المحمول" أو "no mobile phone phobia" باللغة الإنجليزية، وهو مصطلح يستخدم لوصف القلق الذي يشعر به الشخص عندما لا يتمكن من الوصول إلى هاتفه، وفقا لبحث نشر في مجلة "BMC" للطب النفسي في تموز /يوليو الماضي.



ويشير البحث إلى أن أعراض "النوموفوبيا" تعكس أعراض الإدمان أو اضطرابات القلق الأخرى التي تعرف بالرهاب، ويمكن أن تشمل: القلق، التعرق، الارتباك، تغيرات في التنفس وعدم انتظام دقات القلب.



ما أسباب الإصابة بـ "نوموفوبيا"؟



وتقول عالمة النفس الإكلينيكي، ميشيل لينو، إن "أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الكثير من الناس يعانون من رهاب "النوموفوبيا" ينبع من اعتمادنا على هواتفنا المحمولة".



ويعتبر المراهقون الفئة العمرية الأكثر تأثرا بهذا النوع من الرهاب، وفقا للبحث النفسي الذي أشار إلى إمكانية أن تصاب باقي الفئات العمرية به بدرجات مختلفة.





وأضافت لينو في معرض حديثها عن الأسباب: "نحن مرتبطون بهواتفنا إنها أجهزة كمبيوتر مصغرة، نستخدمها للأعمال التجارية، وللبقاء على اتصال مع العائلة".



وتابعت في حديثها لشبكة "سي إن بي سي": "عندما لا نستطيع استخدامها على الفور، نصبح قلقين لأننا نعتقد أننا نفتقد شيئا ما، لدينا هذه العقلية التي مفادها أن هواتفنا تسمح لنا بالاتصال بكل الأشياء في جميع الأوقات".

إلى ذلك، ذكر عالم النفس السريري المرخص، بلير ستيل، أن العوامل التي يمكن أن تسرع فرص تطور الإصابة بـ "النوموفوبيا" هي:



1- القلق

2- تدني احترام الذات

3- صعوبة تنظيم المشاعر العاطفية

4- نمط غير صحي في التعلق

5- قلة العلاقات الشخصية



كما قالت لينو إنه "بمجرد أن ينشأ لدى الشخص ارتباط غير صحي بهاتفه المحمول، فقد يؤثر ذلك سلبا على العديد من مجالات حياته"، مشيرة إلى أن "النوموفوبيا يمكن أن تضعف القدرة على التركيز وتشتت الانتباه عن إكمال المهام، بما في ذلك العمل أو المدرسة".



وأكدت عالمة النفس أن "تشتت الانتباه لوقت طويل أمر غير صحي للغاية بالنسبة للعلاقات". كما اعتبرت أن الإنسان الحديث "يضحي بالسعادة والصحة المحتملة لهذه العلاقات لأنه يهتم أكثر بالهاتف".



هل التخلص من الـ "نوموفوبيا" ممكن؟



ولحسن الحظ، ليس من المستحيل التخلص من رهاب الـ "نوموفوبيا"، حيث من الممكن مكافحتها باتباع بعض الخطوات بمجرد الإدراك بحجم تأثيرها على الشخص، وفيما يلي بعض الاقتراحات من الخبيرين النفسيين، ستيل ولينو:



أولا، اسمح لنفسك بالاسترخاء دون هاتفك أثناء فترة توقفك عن العمل.

ثانيا، ابتعد عن هاتفك عمدا لمدة ساعة في كل مرة.

ثالثا، اترك هاتفك في المنزل عندما تذهب إلى المتجر.

رابعا، ارتد ساعة للتحقق من الوقت، بدلا من الاعتماد على الهاتف.

خامسا، استخدم التقويم لجدولة الأحداث المهمة.

سادسا، ابحث عن هوايات جديدة تسمح لك بقضاء بعض الوقت بعيدا عن هاتفك.

سابعا، تعرف على المزيد حول "النوموفوبيا" لتكتسب المعرفة حول العلامات والمحفزات.

ثامنا، تحدى أفكارك السلبية حول عدم وجود هاتفك.

تاسعا، مارس اليقظة الذهنية من خلال تمارين التأمل والتنفس للتعامل مع القلق.

عاشرا، في الحالات الطارئة اطلب المساعدة من أخصائي الصحة العقلية.

