خريشة يدعو كل من يستطيع الوصول للأقصى للرباط في باحاته لإفشال مخططات الاحتلال

دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، كل من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى المبارك، من أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الرباط فيه، لإفشال مخططات الاحتلال.

وقال خريشة إن "الاحتلال يشن حرباً دينية على المسجد الأقصى"، مشيراً إلى أن المقدسيين وأهالي الداخل المحتل أفشلوا مخططات التهويد في القدس.

وذكر أن الاحتلال يدرك أن المساس بالقدس والمسجد الأقصى له تبعات كبيرة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الرباط والتواجد المكثف بالأقصى لكل قادر على الوصول إليه.

وتحاول جماعات الهيكل خلال الأعياد اليهودية، فرض وقائع جديدة في القدس، من خلال أداء المستوطنين طقوسًا تلمودية، أبرزها الصلوات والدعاء والصوم وذبح القرابين والنفخ في البوق وغيرها.

ويكثف الاحتلال من حملات الاستدعاء والتحقيق وملاحقة المرابطين والمرابطات ونشطاء مدينة القدس المحتلة، بهدف ترهيبهم وتهديدهم بعدم مواجهة الاقتحامات أو التحريض على الدفاع عن الأقصى والرباط فيه.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لصد أكبر حشد للمستوطنين واقتحاماتهم الواسعة للأقصى، والمقررة خلال موسم الأعياد اليهودية، والذي سينطلق منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري.