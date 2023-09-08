التعاون الإسلامي تدين افتتاح بابوا غينيا سفارة في القدس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، قرار بابوا غينيا الجديدة افتتاح سفارة لها في القدس، معتبرةً أن هذه الخطوة غير شرعية وانتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكدت المنظمة، في بيانٍ صحفي، أن هذا القرار يسهم في ترسيخ منظومة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، ويشكل انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت المنظمة، بابوا غينيا الجديدة إلى التراجع عن قرارها غير القانوني، والانخراط في دعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت بابوا غينيا الجديدة فتح سفارتها لدى "إسرائيل" في مدينة القدس، لتصبح خامس دولة لها بعثة دبلوماسية كاملة في المدينة التي يمثل وضعها إحدى أكثر القضايا حساسية في الشرق الأوسط.