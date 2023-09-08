رئيس الموساد الصهيوني: أعداؤنا أقوياء ويجب ألا نقلل من شأنهم

قال رئيس جهاز الموساد الصهيوني ديفيد بارنياع، إن أعداء (إسرائيل) يزدادون قوة يوم بعد يوم، ويجب ألا نستهين بهم.

وأضاف، "يتعين علينا أن نعمل على إنشاء قوة الردع، وأن نسعى جاهدين من أجل التطبيع، لأن الدولة التي تحتقر السعي إلى السلام محكوم عليها بالانجرار إلى الحرب".

وتابع بارنياع خلال حفل تكريم رؤساء الموساد السابقين والمتقاعدين، بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب ما يسمى "يوم الغفران"، "يجب ألا نقلل من شأن العدو وقدراته، ويجب ألا ننسى أن هناك دولًا ومنظمات من حولنا تزداد قوة لتهديد سلامنا هنا، ولا ينبغي لنا أن نبالغ في دعم حلفائنا في أوقات الأزمات".

ودعا إلى الوحدة الداخلية التي تعتبر أكبر قوة في (إسرائيل)، مؤكداً على أهمية "التعامل مع التحديات الوجودية التي تواجهها إسرائيل".

المصدر: عكا للشؤون (الإسرائيلية)