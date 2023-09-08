مرابطة مقدسية: اعتداءات الاحتلال لن تثنينا عن الدفاع عن المسجد الأقصى

أكّدت المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي أن المسجد الأقصى خالص للمسلمين، وأن سياسات الاحتلال لن تثني المرابطين عن مواصلة مسيرة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

وبيّنت أن مخابرات الاحتلال قد سلّمتها قرار إبعاد لأسبوع قابل للتمديد، بزعم أنّها تشكل خطرًا على المستوطنين أثناء اقتحامهم الأقصى، مشددةً أن الذي يشكل خطر هم المستوطنون الذين يقتحمون الأقصى بحمايةٍ من قوات الاحتلال.

ولفتت إلى أنّ الاحتلال الظالم للمدينة المقدسةِ لن يثنيها والمرابطين عن الدفاع عن المسجد الأقصى وبذل التضحيات الغالية والنفيسة، مرددةً "بالرّوح بالدم.. نفديك يا أقصى".

وحذرت من أن الاحتلال يصعّد من عدوانه على المرابطين بقراراتِ الإبعاد قبيل الأعياد اليهودية التي ستنطلق منتصف سبتمبر الحالي.

بدورها، قالت المرابطة المقدسية زينة عمرو إن الحشود التي ترابط في الأقصى، تعتبر خط الدفاع الأول عن المسجد المبارك ومصلياته وفي مقدمتها مصلى باب الرحمة.

وأكدت المرابطة عمرو أن الحشد في الأقصى يوصل رسالة للاحتلال، بأن للمسجد رجاله ونساؤه ومرابطيه الذين يدافعون عنه ولا يتخلون عن أي جزء منه.

وأوضحت أن الحشد والرباط هو الوسيلة الفاعلة في التصدي لسياسات الاحتلال، ومخططاته الغاشمة واقتحامات المستوطنين وانتهاكاتهم.

وشددت المرابطة عمرو على ضرورة شد الرحال للمسجد الأقصى في كل الأوقات وأن تضاعف الأعداد في أوقات الاقتحامات، وخاصة في الفترة المقبلة من الأعياد اليهودية التي ستكون عصيبة على المسجد المبارك.

وتتجهز جماعات الهيكل المزعوم لأكبر حشدٍ للمستوطنين للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، مستغلين موسم الأعياد اليهودية الذي سينطلق منتصف سبتمبر/ أيلول الحالي.

وتحاول جماعات الهيكل خلال الأعياد اليهودية، فرض وقائع جديدة في القدس، من خلال أداء المستوطنين طقوسًا تلمودية، أبرزها الصلوات والدعاء والصوم وذبح القرابين والنفخ في البوق وغيرها.