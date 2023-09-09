نيمار ينتزع عرش بيليه التاريخي

احتفل النجم البرازيلي نيمار، مهاجم الهلال السعودي، بلحظة تاريخية خلال مواجهة بوليفيا، فجر اليوم السبت بتوقيت جرينتش، في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز السامبا 5-1.

وسجل نيمار الهدفين الرابع والخامس في شباك بوليفيا، لينتزع عرش الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل من الأسطورة الراحل بيليه.

وتقاسم نيمار مع بيليه، لقب الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 77 هدفا لكل منهما، قبل نجاح الأول في تسجيل هدفين أمام بوليفيا.

ورفع نيمار رصيده إلى 79 هدفا في 125 مباراة بقميص البرازيل، علما بأنه بدأ مشواره الدولي في 10 أغسطس/آب 2010، تحت قيادة المدرب السابق مانو مينزيس.

وكان آخر هدف دولي سجله نيمار، في شباك كرواتيا ضمن دور الثمانية لكأس العالم قطر 2022، في التاسع من ديسمبر/كانون أول الماضي.

وبخلاف الإنجاز التاريخي، فقد اطمأن نيمار على جاهزيته، بعد غيابه عن الملاعب لنحو 7 أشهر بسبب إصابة في كاحل القدم، فرضت عليه الخضوع لعملية جراحية.

وكان آخر ظهور رسمي لنيمار في مباراة فريقه السابق باريس سان جيرمان ضد ليون في الدوري الفرنسي يوم 19 فبراير/شباط الماضي.