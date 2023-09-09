الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

موعد بدء التوقيت الشتوي وانتهاء التوقيت الصيفي في فلسطين 2023

موعد بدء التوقيت الشتوي وانتهاء التوقيت الصيفي في فلسطين 2023
موعد بدء التوقيت الشتوي وانتهاء التوقيت الصيفي في فلسطين 2023

غزة _ الرسالة نت

موعد بدء التوقيت الشتوي وانتهاء التوقيت الصيفي في فلسطين 2023 ... من المقرَّر أن يبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين لعام 2023، نهاية ليلة يوم الجمعة وصباح يوم السبت الموافق 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل (10)، من خلال تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة.

موعد التوقيت الشتوي.webp

ينتهي العمل بالتوقيت الشتوي لعام 2023 في فلسطين، نهاية شهر مارس/ آذار 2024 ويعتبر تاريخ بداية التوقيت الصيفي الجديد لعام 2024
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي؟ ومن المقرَّر أيضًا تغيير موعد الساعة في التوقيت الشتوي لعام 2023، في نهاية الساعة 11:59 مساءً (ليلاً) من يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل (10)، وبدء الساعة 12:00 صباحًا من يوم السبت الموافق 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل (10).

يستمر العمل بالتوقيت الشتوي مدَّة 6 شهور من بداية فصل الشتاء نهاية شهر أكتوبر (10) حتى نهاية شهر مارس (3) من كل عام، ويعتبر الأول بداية التوقيت الشتوي والأخير بداية التوقيت الصيفي.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/290070

كلمات مفتاحية

موعد بدء التوقيت الشتوي وانتهاء التوقيت الصيفي في فلسطين 2023

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من اخبار ترند

تم نسخ الرابط بنجاح.