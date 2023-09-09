موعد بدء التوقيت الشتوي وانتهاء التوقيت الصيفي في فلسطين 2023 ... من المقرَّر أن يبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين لعام 2023، نهاية ليلة يوم الجمعة وصباح يوم السبت الموافق 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل (10)، من خلال تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة.

ينتهي العمل بالتوقيت الشتوي لعام 2023 في فلسطين، نهاية شهر مارس/ آذار 2024 ويعتبر تاريخ بداية التوقيت الصيفي الجديد لعام 2024

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي؟ ومن المقرَّر أيضًا تغيير موعد الساعة في التوقيت الشتوي لعام 2023، في نهاية الساعة 11:59 مساءً (ليلاً) من يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل (10)، وبدء الساعة 12:00 صباحًا من يوم السبت الموافق 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل (10).



يستمر العمل بالتوقيت الشتوي مدَّة 6 شهور من بداية فصل الشتاء نهاية شهر أكتوبر (10) حتى نهاية شهر مارس (3) من كل عام، ويعتبر الأول بداية التوقيت الشتوي والأخير بداية التوقيت الصيفي.



