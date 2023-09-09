فقدان الاتصال بـ 35 (إسرائيليًا) جراء زلزال المغرب

أفادت وسائل إعلام عبرية، بفقدان الاتصال بـ 35 (إسرائيليًا)، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة اليوم السبت، والذي راح ضحيته أكثر من 1037 قتيلاً ومئات الجرحى.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، أن الاتصال قُطع بـ 35 (إسرائيليًا)، عقب الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مدن مغربية.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أنه يوجد في المغرب نحو 360 (إسرائيليًا).

وفي سياقٍ متصل، أوعز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، بتجهيز فريق من كافة الوزارات للتوجه إلى المغرب.

وبلغت قوة الزلزال 7 درجات على مقياس ريختر، مخلّفًا حتى الآن 1037 قتيلًا، و1204 إصابات بينها 721 خطيرة، بأقاليم وعِمالات الجوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.