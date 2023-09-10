2012 قتيلا في زلزال المغرب والملك يعلن الحداد

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدنا مغربية مساء الجمعة إلى 2012 قتيلا و2059 مصابا، وفق التلفزيون الرسمي في المغرب.

وقرر ملك المغرب محمد السادس إعلان الحداد الوطني وتنكيس الأعلام فوق المباني العمومية لمدة 3 أيام، وتكليف الحكومة بإحداث لجنة وزارية تضع برنامجا لإعادة بناء المنازل المدمرة جراء الزلزال.

وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أفاد بأن شدة الزلزال بلغت 7.2 درجات على مقياس ريختر، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن شدته بلغت 6.8 درجات على المقياس نفسه.

وقال رئيس المعهد إن الزلزال -الذي ضرب جنوب غربي مراكش وكان مركزه في إقليم الحوز- هو الأعنف منذ قرن.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن السلطات الصحية تناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ مصابي الزلزال، في الوقت الذي شرعت فيه السلطات في عمليات بحث وإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض.