الكتل الطلابية بغزة تقترب من التوقيع على اتفاق لإجراء انتخابات مجالس الطلبة

أفاد مصدر خاص لشبكة الساحل للإعلام عن توصل الكتل الطلابية في قطاع غزة لمسودة اتفاق لإجراء انتخابات مجالس الطلبة في جامعات القطاع.

وأوضح المصدر أن هذا الاتفاق تم انجاز مسودته برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ويجري تذليل بعض العقبات لانجاز التوقيع على الاتفاق في أقرب فرصة، ومن المتوقع أن تُجرى الانتخابات خلال الأسابيع الأولى من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

وكانت حركة حماس قد أعلنت سابقًا استعدادها لإجراء انتخابات مجالس الطلبة في جامعات القطاع، وكذلك أعربت عن دعمها لإجراء انتخابات المجالس البلدية وتفاهمت مع الفصائل بخصوص هذا التوجه وتم إبلاغ لجنة الانتخابات المركزية بذلك وهي تنتظر قراراً من حكومة اشتية للبدء بالإجراءات.