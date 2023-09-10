اشتباكات مع الاحتلال في أريحا ومواجهات في القدس والخليل

تصدى مقاومون والشباب الثائر فجر اليوم الأحد لاقتحام قوات الاحتلال مدينة أريحا، بينما اندلعت مواجهات في بلدة سلوان بالقدس المحتلة ومخيم العروب في الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا ونصبت حاجزاً في شارع عمان، الذي شهد مواجهات عنيفة رشق خلالها الشباب الثائر الآليات العسكرية (الإسرائيلية) بوابل من الحجارة والزجاجات الحارقة.

كذلك أطلق مقاومون الرصاص بكثافة صوب قوات الاحتلال في شارع عمان، الأمر الذي أجبرها على الانسحاب.

وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق المدينة، واعتقلت الشبان حامد الشولي وجمال أبو حيط وعلي الحج محمد عقب اقتحام منازلهم.

وسبق أن أطلق مقاومون النار تجاه مستوطنة "مجدال عوز" المقامة على مدخل بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، واستهدفوا طائرات الاحتلال المسيرة في سماء جنين بوابل من الرصاص.

وشهد مخيم العروب شمال الخليل، الليلة الماضية مواجهات مع قوات الاحتلال، عقب ارتقاء الفتى ميلاد منذر الراعي متأثرًا بإصابته بالرصاص الحي خلال المواجهات التي شهدها المخيم.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مخيم العروب، الإضراب الشامل اليوم حدادا على روح الفتى ميلاد الراعي، وسط دعوات للتوجه إلى نقاط التماس مع الاحتلال وإشعال المواجهة.

وشهد مخيم العروب مسيرة شبابية غاضبة بعد الإعلان عن استشهاد الفتى الراعي، وسط هتافات مطالبة بالثأر لدماء الشهداء وتنفيذ مزيد من العمليات الفدائية ضد قوات الاحتلال.

المواجهات امتدت أيضاً الى بلدة سلوان في القدس المحتلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال لحي بطن الهوى وإطلاق قنابل الغاز والرصاص المعدني عشوائيا صوب المواطنين.

وتتعرض أحياء القدس لاقتحامات يومية من قوات الاحتلال التي تشن حملات اعتقال وتنكيل للمقدسيين، ومداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.