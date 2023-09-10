الداخلية بغزة تعلن عن استيعاب 55 فرداً للعمل لديها

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن استيعاب 55 فرداً للعمل في أجهزة الوزارة، من كشف الانتظار بمسابقة التوظيف عام 2021.

وقال رئيس هيئة التنظيم والإدارة، اللواء عبد الباسط المصري، إن استيعاب هذه الدفعة حسب الاحتياج لدى وزارة الداخلية، في إطار إسناد وتعزيز عمل أجهزة الوزارة، ورفدها بالكوادر البشرية.

وأضاف المصري، في تصريح مقتضب لموقع الداخلية، "سيتم أخذ 55 فرداً ممن اجتازوا جميع مراحل مسابقة التوظيف عام 2021، وكانوا ضمن كشوفات الانتظار، مشيراً إلى أن الأخذ سيتم بحسب الترتيب الذي حصل عليه كل متسابق".

وأوضح أنه سيتم إجراء الفحص الطبي للأفراد المراد استيعابهم يوم غد الإثنين 11 سبتمبر، حسب اللوائح المعتمدة.

وتابع: "سيتم إلحاق مجتازي الفحص الطبي، بدورة تدريبية تأسيسية لمدة ثلاثة شهور لدى المديرية العامة للتدريب، ومن ثم سيتم تسييرهم للعمل في أجهزة وزارة الداخلية".