(صدى سوشال) يدعو شركة ميتا لفتح سياستها للنقاش مع مؤسسات المجتمع المدني

دعا مركز صدى سوشال، اليوم الأحد، شركة ميتا بفتح سياساتها للنقاش مع مؤسسات المجتمع المدني، ورفض الطلبات (الإسرائيلية) بحجب المحتوى الفلسطيني وتغذية خوارزميات الحظر بكلمات وصور فلسطينية.

وطالب المركز بمراجعة مجلس الإشراف وهيكليته، والإفصاح عن آلية عمل مجلس الرقابة وأعضائه.

وأكد غياب أي من “فلسطين أو الأراضي الفلسطينية أو الضفة الغربية وقطاع غزة” من ضمن خيارات الموقع الجغرافي لتقديم شكوى ضد سياسات ميتا، فيما وُجدت (إسرائيل) من ضمن الخيارات المتاحة، وهو ما يشكل قلقًا من جدية المجلس.

واستذكر واقعة دخول وحدة خاصة (إسرائيلية) إلى قطاع غزة في كانون الأول (ديسمبر) 2018، حينها استقبل المركز شكاوى من مستخدمين عن قيام تطبيق ماسنجر التابع لشركة فيسبوك (ميتا حاليًا) بحذف صور عناصر الوحدة (الإسرائيلية) من محادثات المستخدمين الخاصة، ما رآه المركز حينها طلبًا (إسرائيليًا).

ومنذ بداية عام 2023، وثق صدى سوشال أكثر من 541 انتهاكًا على منصات التواصل الاجتماعي، 356 انتهاكًا منها على منصة فيسبوك وحدها.

ولاحظ خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) المنصرمين، تزايدًا في عدد الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني على منصة واتساب، وذلك بتلقي المركز شكاوى عن حذف حسابات الصحفيين وحظر أرقامهم، وحذف المجتمعات والمجموعات الإخبارية، وهو ما يشكل خطورة في انتهاك المحادثات الخاصة ورقابة بيانات المستخدمين التي تؤكد ميتا ومنصة واتساب أنها محادثات ثنائية لا يطلع عليها أي طرف آخر.

وفي وقتٍ سابق، تطرق فيعدد من تقاريره الى عدم حيادية ميتا، وعدم وقوفها مسافة متساوية من جميع المستخدمين.