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نتنياهو يعقد مناقشة أمنية اليوم بسبب الوضع بالضفة والسجون

الرسالة نت- الداخل المحتل

يعقد رئيس حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، اليوم الاحد، مناقشة أمنية على خلفية تزايد التحذيرات من إمكانية تنفيذ هجمات قبل وخلال الأعياد اليهودية التي تبدأ نهاية هذا الأسبوع.

ويأتي اللقاء تحضيرًا للمناقشة التي سيعقدها المجلس المصغر "الكابنيت" يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم خلالها التركيز على قرار وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير بالحد من زيارات الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه سيشارك في المناقشة الأمنية، وزير الحرب (الإسرائيلي) يؤاف غالانت، وبن غفير، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، وغيرهم.

وتعارض الأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) اتخاذ أي إجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين منعًا لتصاعد الأوضاع.

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