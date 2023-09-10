وفد (إسرائيلي) يصل السعودية للمشاركة في مؤتمر اليونسكو

وصل وفد رسمي (إسرائيلي)، مساء اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تعتبر هي الأولى من نوعها لوفد رسمي للمملكة.

وقالت إذاعة الجيش (الإسرائيلي): "لأول مرة وفد إسرائيلي رسمي يصل السعودية للمشاركة في مؤتمر لمنظمة اليونسكو".

وبحسب الإذاعة، فإن الوفد المكون من ممثلين عن وزارة الخارجية (الإسرائيلية)، لا يضم أي وزير من حكومة الاحتلال، رغم أنه كان من المفترض أن يحضره وزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير التعليم يؤاف كيش.

ولفتت إلى أن السعودية رفضت منح تأشيرات للوزيرين (الإسرائيليين)، واللذين بدورهما اعتذرا عن الحضور بطلب أميركي لمنع تخريب جهود الاتصالات مع السعودية لتطبيع العلاقات.