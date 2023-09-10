رئيس الموساد يهدد إيران: أي هجوم ضد أي هدف سيرد عليه في قلب طهران

هدد رئيس جهاز الموساد (الإسرائيلي) ديفيد برنياع، الأحد، إيران بدفع الثمن عن أي هجوم قد ينفذ ضد أي إسرائيليين أو يهود، سواء بشكل مباشر منها أو عبر أي من وكلائها.

وقال برنيابع في المؤتمر السنوي لمعهد رايخمان، إن أي هجوم ضد أي يهودي أو أي هدف إسرائيلي، فإن إيران ستدفع الثمن غاليًا وسيكون الرد في قلب طهران وسيطال أكبر رأس أصدر تعليماته بتنفيذ مثل هذا الهجوم، أنا أعني هذا، سيتم جلب الثمن بدقة كبيرة، بدءًا ممن نفذ العملية ووصولاً إلى أعلى مستويات اتخاذ القرار.

وادعى أن قواته أحبطت 27 هجومًا إيرانيًا خلال العام الجاري وحده، وتم القبض على العديد من الخلايا في مناطق ودول مختلفة.

وقال: "هناك زيادة كبيرة لمحاولة الإضرار بالإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم، ونحن نعمل على منع ذلك، وكل تلك الحوادث كانت بتوجيه إيراني، ولذلك حان الوقت لتحديد ثمن ذلك بطريقة مختلفة عن ذي قبل".

وأشار إلى بعض العمليات التي تم إفشالها، ومنها اعتقال ضابط مخابرات إيراني في تنزانيا، ومحاولة الهجوم على منزل "حباد" في أثينا، ومحاولة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي في جورجيا، وغيرها من الأحداث.

وأضاف: "لم يعد هناك لدى النظام الإيراني مجال للإنكار، فهو في الأساس ليس لديه حصانة، ورسالتنا واضحة وحازمة، لكل تلك الخلايا، ومن يقف خلفهم: سنصل إليكم، وأثبتنا ذلك في الماضي، وليس لدينا خيار آخر".

ولفت لوجود قلق حقيقي في إسرائيل من التعاون الأمني الروسي - الإيراني، وإمكانية حصول طهران على أسلحة روسية قد تعرض الأمن الإسرائيلي للخطر.

قدس دوت كوم