المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغّلة في عقبة جبر بأريحا

اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة الغربية صباح اليوم الاثنين، وسط انتشار واسع لوحدة القناصة (الإسرائيلية) في أكثر من نقطةٍ في المخيم.

وخاض المقاومون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة، تزامنًا مع مواصلة الاحتلال الدفع بتعزيزاتٍ إلى المخيّم.

وساندت الطائرات المسيّرة (الإسرائيلية) القوات الرّاجلة وآليات الاحتلال المقتحمة لمخيّم عقبة جبر، لجمع المعلومات الاستخباراتية وكشف أماكن المقاومين.

وخلال الاقتحام، داهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها وخلّفت خرابًا كبيرًا.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين، وكادت أن تتسبب إحدى القنابل بحريقٍ في أحد المنازل في مخيم عقبة جبر.

وأصيب مواطن واعتقل آخر خلال العملية العسكرية لقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا.

وكانت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) قد نفذت مداهمات واسعة في عدة مناطق بالضفةِ الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اشتباكات ومواجهات واعتقالات، الليلة وفجر اليوم الاثنين.