واشنطن: حملة لمقاطعة مجموعة إيباك المؤيدة لـ(إسرائيل)

أطلقت منظمات يهودية مؤيدة للقضية الفلسطينية، اليوم الإثنين، حملة في الولايات المتحدة الأميركية لمقاطعة مجموعة الضغط السياسي المؤيدة لـ(إسرائيل) "إيباك".

وطالبت الحملة التي انطلقت بالتعاون مع شبكة مؤسسات فلسطينية أميركية، الجالية اليهودية بمقاطعة لوبي "إيباك"، باعتبار أن الدعم المالي والسياسي المقدم إلى الحكومة (الإسرائيلية) يجعلها شريكا في جريمة "الأبارتهايد" التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت المتطوعة في الحملة من شيكاغو "سمانثا"، إن "إيباك" لا تدعم فقط التطرف ضد الفلسطينيين، لكن في الولايات المتحدة أيضا.

وأشارت إلى أن الحملة تغطي عشرات المدن الأميركية بينها شيكاغو، ونيويورك، وواشنطن، ونيوجرسي، وسان فرانسيسكو، وميلواكي، وإنديانا بوليس.