رابط فحص تصاريح بالألوان.. فحص تصاريح العمل شهر 9 سبتمبر 2023 ...منصة فحص تصاريح العمال الإلكترونية الحكومية، باتت مزاراً لعدد كبير من الشباب الراغبين بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نظراً لسوء الأوضاع الاقتصادية داخل القطاع وانعدام فرص العمل.

حيث تجري وزارة العمل في قطاع غزة، تحديث كل فترة وأخرى، لدور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل المحتل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن.

وتقوم وزارة العمل في غزة عبر موقعها الرسمي بتحديد الدور من خلال خمس مجموعات ملونة، حيث يعرف العامل في أي مجموعة يكون دوره، باتباع الخطوات التالية:-

الاستعلام عن تصاريح العمال بالألوان 2023

القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل لفحص التصاريح اضغط هنا

الدخول إلى خانة فحص التصاريح الجديدة.

كتابة اسم المستخدم ويكون عبارة عن رقم الهوية.

كتابة كلمة المرور التي تم إرسالها في رسالة نصية إلى الهاتف.

عمل تسجيل الدخول لفحص لون التصريح الخاص بك.

رابط فحص تصاريح العمل في الداخل المحتل 2023 اضغط هنا

لمعرفة تفاصيل أكثر يمكنكم الدخول من هنا