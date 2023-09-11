العمل تعلن عن آخر مستجدات برنامج تمويل المشاريع الصغيرة

أعلنت وزارة العمل بغزة، اليوم الإثنين، عن آخر مستجدات برنامج تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال القرض الحسن للأسر المتعففة والخريجين والشرائح الهشة بهدف خلق فرص عمل مستدامة وناجحة لهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أيمن أبو كريم، إن هناك 3 الآف مواطن سجلوا عبر الرابط الذي أطلقته منذ أسبوع ولا يزال باب التسجيل مفتوحاً حتى اللحظة لاستقبال المزيد من الطلبات، وذلك عن طريق القروض الحسنة بدون أي رسوم.

وأضاف أبو كريم أن اللجان المختصة تعمل منذ اللحظة الأولى لدراسة المشاريع المقدمة وفرزها، وأن الأولوية ستكون لمن تتوافق تخصصاتهم مع طبيعة المشروع المقدم، بالإضافة لجدية المتقدم في إنشاء المشروع.

وأشار إلى أن البرنامج الذي سينفذُ بالشراكة مع شركة تمكين للإقراض والتنمية هو فرصة حقيقة أمام الشباب للنجاح إذا ما توفرت الإرادة الكاملة لمواجهة كافة التحديات والدخول في سوق العمل، خاصة أن الوزارة ستتعاون مع جميع الجهات المعنية في سبيل تقديم التسهيلات اللازمة للمشاريع.

• التسجيل للاستفادة من المشروع متاح لفئات الخريجين والمهنيين الباحثين عن العمل، وأرباب الأسر المتعففة والتي ليس لها مصدر دخل، وترغب بإقامة مشروع صغير. بالإضافة إلى أصحاب المشاريع الصغيرة التي تم تمويلها سابقا عن طريق القروض الحسنة وتحتاج إلى تطوير.

وجود كفلاء للمشروع من بنك “الوطني الإسلامي أو بنك الإنتاج”.

• معايير التفضيل:

– الحالة الاجتماعية للمستفيد / الأسرة المتعففة.

– وجود فكرة حقيقية وقابلة للتنفيذ.

– ارتباط الفكرة بتخصص المستفيد.

– الأولوية للفئات العمرية بين 18-45 عاما.

– قدرة المشروع على تشغيل أيد عاملة إضافية.

– وجود مساهمة شخصية للمستفيد ونسبة المساهمة.

– الخبرة العملية للمستفيد.

• شروط الإقراض:

– مبلغ القرض الحسن بحد أقصى 15000 شيكل.

– يكون السداد على أساس دفعات شهرية منتظمة.

– يمنح المستفيد فترة سماح لتسديد الدفعات من 3-6 أشهر حسب المشروع.

– الحد الأقصى لفترة السداد 36 شهرا شاملة فترة السماح.

– قيمة القسط الشهري بحد أقصى 400 شيكل شهريا.

• الضمانات المطلوبة للقرض:

يجب على مقدم الطلب تسليم المستندات التالية:

– صورة هوية صالحة.

– المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة- إن وجدت.

– إحضار عروض أسعار أولية بالأصول المطلوب تمويلها من خلال القرض الحسن (الآلات والمعدات والأدوات).

• الأوراق الخاصة بالكفلاء من بنكي الإنتاج والوطني الإسلامي:

– صورة هوية الكفيل.

– استمارة راتب الكفيل (المدني من الرواتب، والعسكري من الفرع المالي بالداخلية).

– كشف حساب 6 شهور للكفيل مختوما من البنك.

– كشف التحليل المالي للكفيل موقع من مسئول التمويل في البنك بإمكانية الكفالة.

للاطلاع على التفاصيل التسجيل اضغط على الرابط

https://e.services.gov.ps/.mol_small_business.1/create