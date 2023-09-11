نظام الدخول الموحد وزارة العمل.. رابط فحص تصاريح العمل بالألوان شهر 9 تصاريح العمل الدفعة الجديدة 2023 ، يزداد البحث من سكان قطاع غزة على تقديم طلبات من أجل الحصول على تصاريح عمل في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل رفع مستوى وتحسين مستوى المعيشة.

يعد رابط فحص التصاريح العمل محط أنظار الكثير من أصحاب العمالة الغير منتظمة في قطاع غزة للعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك لتحسين أوضاعهم المالية والانتقال من ظروف معيشية متردية إلى حالة جيدة تمكنهم من شراء مستلزمات، ومتطلبات أسرهم وليكونوا أكثر حظاً وسعادة من أقرانهم العمال في ظل انعدام فرص العمل.

فحص تصاريح العمل بالألوان

تقوم وزارة العمل في غزة بتحديد الأدوار عبر موقعها الرسمي، وتقدم خمسة مجموعات ملونة لتحديد دور كل عامل.

رابط فحص تصاريح العمل في الداخل المحتل 2023.. اضغط هنا

بعد اتباع الخطوات التالية، يمكن للعامل أن يعرف في أي مجموعة ينتمي:

القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل

الدخول إلى خانة فحص التصاريح الجديدة

كتابة اسم المستخدم ويكون عبارة عن رقم الهوية

سيصلك رسالة نصية تحمل كلمة المرور اكتبها

اكشف عن لون التصريح الخاص بك لتعلم دورك في الترشيح للعمل حسب لون التصريح

حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها العامل في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره، وتسعى الوزارة بشكل دائم على تحديث دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن، وهي كالتالي: