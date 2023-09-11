هنية يعزي بوفاة الشيخ جميل حمامي ويشيد بمواقفه الأصيلة

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عائلة الشيخ الراحل جميل حمامي معزيّا إياهم ومشيداً بسيرة الشيخ ومواقفه الجليلة، وداعياً الله تعالى أن يُنزله منازل شهداء القدس وفلسطين.

واستذكر هنية دور الراحل في دعم قضايا الأمة الإسلامية والفلسطينية، ودفاعه عن المسجد الأقصى، ومواقفه في الحفاظ على الجيل المسلم، مقدّراً تفانيه طوال حياته أثناء عمله مديراً للمسجد الأقصى وأميناً لسر الهيئة الإسلامية العليا في القدس.

وأكد أن الشيخ جميل سيظل حاضراً في أذهان الجيل المسلم المرابط في القدس والأقصى والمعتز بدينه وهويته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته.