الشاطئ يفقد لاعباً مهماً في الدوري الممتاز

يستعد نادي خدمات الشاطئ لخوض منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز أمام شباب خانيونس، بعد عودة المنافسة من جديد بعد التوقف لمدة أسبوعين.

وسيفتقد الشاطئ المهاجم سامح عويضة الذي تعرض لكسر في قدمه أثناء خوض مباراة ودية مع فريق بيت حانون في الفترة التي توقف فيها الدوري.

واضطر عويضة لوضع قدمه اليسرى في الجبس ما يعني غيابه عن مباريات الشاطئ ما لا يقل عن شهر بسبب الإصابة.

وظهر عويضة بمستويات جيدة مع الشاطئ خلال مباريات الكأس والمباريات الأولى من الدوري جعله يحجز مكانته الأساسية في تشكيلة الشاطئ.

ويحتل الشاطئ المركز الثامن على جدول الترتيب بعد خوض 3 جولات فقط، وجمع 4 نقاط من فوز على غز الرياضي (1-0)، وتعادل مع شباب جباليا (2-2)، وخسارة من الشجاعية (0-2).