وفاة بروفيسور اللغة العربية يحيى جبر بمرضٍ عضال

توفى مساء أمس الأحد، الأكاديمي الفلسطيني البروفيسور في اللغة العربية يحيى عبد الرؤوف جبر، عن عمر ناهز 79 عامًا، إثر مرضٍ عضال.

ونعت شخصيات أكاديمية وعلمية الراحل جبر، مشيرةً إلى تراثه العريق الذي تركه في علوم اللغة والأدب والتاريخ، واعتبرت وفاته خسارة كبيرة لفلسطين واللغة العربية.

وولد "جبر" في قرية كفر سابا عام 1944، وهاجر مع عائلته في النكبة الفلسطينية عام 1948، واستقر في مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.

وأنهى تعليمه العالي في جامعة القاهرة بمصر، حيث حصل منها على شهادة الماجستير ثم الدكتوراه في علوم اللغة العربية.

وتولى عدة مواقع أكاديمية وعلمية، منها رئيس مؤسسة المجمع اللغة العربية الفلسطيني، والجمعية العلمية الفلسطينية، ومدرساً في عدد من دول المشرق العربي وليبيا لمدة 11 سنة، وأستاذًا مساعداً بجامعة بنغازي لمدة 5 سنوات.

كما عمل "جبر" محاضراً في الجامعة الأردنية عام 1983، ومديراً لدائرة الشؤون الأكاديمية ونائباً لمدير دائرة تطوير المواد التعليمية والإنتاج بجامعة القدس المفتوحة بعمّان 1989-1991، ومحرراً للملحق الثقافي بصوت الشعب الأردنية 1985.

وعمل أيضًا، خبيراً لغوياً مع ورشة تلفزيون الأطفال الأمريكية CTW، ومشرفاً على مسلسل المناهل التعليمي 1985-1986، وخبيرا معتمدا لدى مكتب التربية العربي التابع لدول مجلس التعاون الخليجي.

والتحق بالعمل في جامعة النجاح عام 1986، وعمل أستاذا زائرا بجامعة الخليل عام 2004/2005، ومشرفا أكاديميا غير متفرغ بجامعة القدس المفتوحة لعدة أعوام.

ويوجد للعلامة الراحل، عدد كبير من الأبحاث والمقالات المنشورة في معظم الدول العربية، تدور حول اللغة، والأدب، والتراث الشعبي، والتربية، وشؤون المجتمع، والسياسة، والترجمة، كما أنه قدّم استشارات ثقافية وعلمية لمجلات مختلفة.