هانوي تعقد صفقة تاريخية لشراء طائرات أمريكية بـ 7.8 مليار $

أبرمت هانوي مع واشنطن صفقة تجارية لشراء طائرات أمريكية، بقيمة 7.8 مليار دولار.

وبحسب إعلان للبيت الأبيض، اليوم الاثنين، فإن الخطوط الجوية الفيتنامية عقد صفقة مع شركة بوينغ الأمريكية لشراء 50 طائرة من طراز 737 ماكس بقيمة 7.8 مليار دولار.

وتزامنت الصفقة مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الفيتنامية هانوي.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فإن الطرفان رحبا بما أسموه "صفقة تاريخية"، وأشارا إلى أنها ستدعم أكثر من 30 ألف وظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد فيتنام خامس أسرع أسواق الطيران نموّا في العالم خلال عام 2022 حين رفع قيود السفر التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا، بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا".

ويتوقع "إياتا" أن تقدم فيتنام خدمات النقل الجوي إلى 150 مليون مسافر بحلول عام 2035.

وتملك شركة الطيران الفيتنامية حاليا أسطولا من 100 طائرة، بينها 15 طائرة بوينغ من طراز 787 دريملاينر.

وأبرمت بوينغ أيضا، صفقة مع شركة "فيت جيت" المنافسة لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية لبيع 200 طائرة من طراز 737 ماكس.

ويزور بايدن حاليا العاصمة الفيتنامية، ويستغل كبار المسؤولين التنفيذيين في بوينغ هذه الفرصة لإقامة شراكات تجارية.

ورفعت الولايات المتحدة وفيتنام علاقاتهما الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة، في تطوّر ملحوظ بعد لقاء جمع بايدن بزعيم الحزب الشيوعي الفيتنامي نغوين فو ترونغ، خلال زيارة دولة لمدة يومين أجراها للمدينة لتعميق التعاون.