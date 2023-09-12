الجزائر تخصص ثلاث طائرات لنقل فريق إنقاذ ومساعدات للمغرب

أعلنت الجزائر تخصيص ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية، لنقل فريق تدخل وإنقاذ ومساعدات إنسانية إلى المغرب، بعد الزلزال الذي ضرب الجمعة مدينة مراكش ومناطق أخرى، وتسبب بمقتل المئات.

وقالت الوكالة الرسمية في الجزائر، إن فريق الإنقاذ، الذي يضم 93 شخصا متخصصا، يستعد للتوجه على متن ثلاث طائرات إلى المملكة المغربية، في انتظار تلقي الجزائر الضوء الأخضر من وزارة الخارجية المغربية لإقلاع هذه الطائرات.

وخصصت الجزائر طائرتين لشحن الأدوية والأفرشة والخيم والمواد الغذائية، فيما ستقل الطائرة الثالثة عناصر فريق التدخل بكل عتادهم من تجهيزات وكلاب مدربة على البحث والإنقاذ.

وقال المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، العقيد فاروق عاشور، إن الفريق الذي سينتقل إلى المغرب مكون من "عناصر تحمل شارة دولية متخصصة في إدارة عمليات الكوارث الكبرى، ويتمتعون بخبرة كبيرة في الإنقاذ تحت الردوم وفريق طبي وآخر لوجيستيكي له من التجربة ما يسمح له بتقديم المساعدة الفورية".

من جهتها، أفادت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري, ابتسام حملاوي، بأن المساعدات تتمثل في أزيد من 100 طن ما بين الخيم والأسرة والأفرشة والطرود الغذائية والأدوية المخصصة للعمليات العاجلة، مؤكدة "استعداد الهلال الأحمر الجزائري للوقوف إلى جانب الشعب المغربي الشقيق في حال ما طلب منه ذلك".

وكانت الجزائر قد أبدت أول أمس السبت استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية للمغرب، ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية تحت الخدمة، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب هذا البلد"، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وقدمت الجزائر تعازيها للمغرب في ضحايا الزلزال، الذي أوقع آلاف القتلى والجرحى، وأعلنت فتح مجالها الجوي أمام طائرات نقل المساعدات والمصابين، وذلك لأول مرة منذ إغلاقه عام 2021، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

والجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، مركزه منطقة الحوز، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.

وأعلن المغرب، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2681 وفاة، وفق حصيلة غير نهائية.